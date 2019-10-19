Sakarya
'da, "Pamukova
Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği (PAYDER), Pamukova Belediyesi ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen festival, yöresel ürünlerin satışa sunulmasıyla başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Recai Kartal, Belediye Başkanı Güven Övün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Celil Şimşek'in bereket duası ettiğini törende, protokol üyeleri, yöresel ürünler ve ayvadan elde edilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.
Yarın sonra erecek olan festivalde, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.