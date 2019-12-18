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Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

Orta Amerika ülkesi Panama'da, cezaevinde çıkan silahlı çatışmada 12 mahkum öldü, 13 mahkum yaralandı.

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü
Orta Amerika ülkesi Panama'da, cezaevinde çıkan silahlı çatışmada 12 mahkum öldü, 13 mahkum yaralandı.
Polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, yaralanan 13 mahkumun da tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, gardiyan ve cezaevi personelinden yaralanan olmadığını ifade etti.

Güncel

Kaynak: AA

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