Panama'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Orta Amerika ülkesi Panama'da, ülkeye İspanya'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
10.03.2020 06:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 06:04
Orta Amerika ülkesi Panama'da, ülkeye İspanya 'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ülke basınındaki haberlere göre başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya'nın başkenti Madrid 'in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.
Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.
Ülke basınındaki haberlere göre başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya'nın başkenti Madrid 'in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.
Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Orta Amerika, İspanya, Madrid, Güncel
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