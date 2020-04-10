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Panama'da korona virüs vakası hızla artıyor

Panama'da 224 kişi de daha korona virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 752'ye ulaştığı belirtildi.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:24
Panama'da korona virüs vakası hızla artıyor
Panama'da 224 kişi de daha korona virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 752'ye ulaştığı belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama'da 224 kişide daha korona virüs tespit edildi. Panama Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybettiği, ülkede 224 kişi de daha yeni korona virüs vakası kaydedildiği açıklandı.

Öte yandan, virüsün kontrol altına alınması için ülkedeki yetkililer hareket kısıtlamaları dahil olmak üzere sağlık düzenlemelerini ve karantinaları ihlal eden vatandaşlara para ceza ödemesi gibi pek çok tedbir aldı. - PANAMA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Amerika, Wuhan, Güncel
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