Panaroma nasıl yazılır? TDK'ya göre Panaroma mı, panoroma mı?

Panaroma kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Panoroma nasıl yazılır? Panaroma mı, panoroma mı? TDK'ya göre panaroma bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PANAROMA NASIL YAZILIR? PANOROMA MI, PANAROMA TIRAŞ MI?