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Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Rick Pitino getirildi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Rick Pitino getirildi.

26.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:10Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Rick Pitino getirildi
'ın Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Rick Pitino getirildi.
Panathinaikos Kulübü, Argyris Pedoulakis'ten boşalan başantrenörlük görevi için 67 yaşındaki Pitino ile 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde uzun süre çalışan Pitino, geçen sezon Panathinaikos'ta görev alarak ilk kez Avrupa deneyimi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Pitino, Panathinaikos'u geçen sezon lig ve kupada şampiyonluğa taşıdıktan sonra takımından ayrılmıştı.
THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 10 haftada aldığı 6 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Panathinaikos, Yunanistan, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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