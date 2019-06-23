23.06.2019 11:38
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Panathinaikos, Zeljko Obradovic'e transfer teklifinde bulundu!

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, daha önce takımı başarıdan başarıya koşturan Başantrenör Obradovic için transfer teklifinde bulundu.

Yunanistan 'ın basketboldaki iddialı takımlarından Panathinaikos , Fenerbahçe Beko 'nun başarılı Başantrenörü Zeljko Obradovic 'e transfer teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerle iki yıl daha sözleşmesi olan Sırp koç ile Fenerbahçe Beko bu teklifi geri çevirdi. Panathinaikos geçen sezon da Obradovic'e teklifte bulunmuş ancak ünlü teknik adam Fener'de kalmıştı.

PANA İLE 5 KEZ EUROLEAGUE'İ KAZANMIŞTI

Obradovic 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos'la 5 kez Euroleague, 11 defa da Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı. Bu arada henüz sözleşme yenilemeyen Yunan guard Kostas Sloukas 'ın Fenerbahçe ile yeniden prensipte anlaştığı belirtildi. Sloukas'a Barcelona ve CSKA Moskova talip olmuştu.

( Star )

Panathinaikos, Zeljko Obradovic'e transfer teklifinde bulundu!
Fenerbahçe , Yunanistan , Panathinaikos , Ivan Obradovic , Spor

YORUMLAR(2)
REGAYİP:Kral da fener ruhu var oda gitmez zaten
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VOLKAN:Kral bizimdir bizim kalacak birakmayiz
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