Haberler » Güncel » Haber

Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar

Trakya'nın bir çok yerinden Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı'na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı.

15.09.2019 07:51Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar
Trakya'nın bir çok yerinden Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı'na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı. Araçlar saatler sonra panayır alanına ulaştı.

Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, 110. kez gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşın akın ettiği Pavli Panayırı, bu yıl da eskiyi aratmadı. İlçe girişine kadar kilometrelerce uzanan araç trafiği, vatandaşların saatler sonra panayır alanına varmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar araçlarından inip, yürümeyi tercih etti. - TEKİRDAĞ

Pehlivanköy, Kırklareli, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Beyin kanaması geçiren kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
12:06 Büyükçekmece'de otomobil kaygan yolda otobüse çarptı; 3 yaralı
12:06 Develi'de Türk Sanat Müziği Gecesi
12:05 Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı
12:05 Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı
12:05 Datça'da kum zambakları yine açtı
12:04 Nusaybin'de çift başlı doğan buzağı 3 saat yaşayabildi