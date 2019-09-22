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Pancar Çiftçisi verilen fiyatlardan memnun

Develi'nin Sindelhöyük mahallesinde pancar hasadı başladı.

22.09.2019 10:00Pancar Çiftçisi verilen fiyatlardan memnun
Develi'nin Sindelhöyük mahallesinde pancar hasadı başladı. Pancara verilen fiyat çiftçilerin yüzünü güldürürken, paralarını gününde aldıklarını ifade eden çiftçiler Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkür ediyor.

Sindelhöyük mahallesinde pancar hasadı yapan çiftçi Yunus Camuz "Şuanda pancar sökümü yapıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun bu sene güzel fiyata çıkardı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Akay'da 10 lira pirim koydu söküm yapıyoruz şimdi" dedi.

Pancar için taban fiyatın 300 lira olarak açıklanmasına sevindiklerini ifade eden Yunus Camuz, "Cumhurbaşkanımıza da açıklanan bu karar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hüseyin Akay Başkanımızda çok güzel pirim veriyor paramızı gününde ödüyor, paramızı şekerimizi mazotumuzu gününde alıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Hüseyin Akay, Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Ekonomi

Kaynak: İHA

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