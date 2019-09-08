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Pancar Kooperatifi'nden çiftçilere ziyaret

Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri çiftçileri ziyaret etti.

08.09.2019 11:38 Pancar Kooperatifi'nden çiftçilere ziyaret
Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri çiftçileri ziyaret etti.

Farklı mahalle ve köylerde gerçekleştirilen ziyaretlere, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Topçu, Kooperatif Müdürü Ramazan Özmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dinar Pancar Koop'un 62 bin üyesiyle çok büyük bir aile olduğunu, bu bağlamda çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.
Ziyaretler kapsamında çiftçilerle patates ve soğan ekimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nuri Öztürk, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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