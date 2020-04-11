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Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

11.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:33
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Damlacık köyünde meydana geldi. Mehmet Yetiş (38) isimli vatandaş pancar toplamak için köyün üst kısmında bulunan dağlık bölgeye gitti. Pancar toplamak isterken kayaklardan düşerek ayağını kırdı. Telefon ile önce köylülere daha sonra 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Şahıs düştüğü yerden sedye ile görevliler tarafından taşınarak, ambulansa alındı.

Yaralı şahıs ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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