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Pancar toplarken ayağı kırılan vatandaş dağda mahsur kaldı

Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda ayak bileğini kıran Süleyman Kurt isimli vatandaş 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Pancar toplarken ayağı kırılan vatandaş dağda mahsur kaldı
04.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:42
Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda ayak bileğini kıran Süleyman Kurt isimli vatandaş 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Hakkari kent merkezine 7 kilo metre mesafede bulunan 3 bin 345 rakımlı Kürek dağına 3 arkadaşıyla pancar ve uçkun toplamaya giden 4 çocuk babası Süleyman Kurt, kayalık alanda dengesini kaybederek ayak bileğini kırdı. Uçurumlu alanda saatlerce acı içinde bekleyen Kurt, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Jandarmanın da bölgede güvenlik önlemleri almasıyla bölgeye giden AFAD İl Müdür Resul Karadeniz telefonlar konuştuğu yaralıya yerini bildirmesini istedi. Elindeki torbayı sallayarak yerini belirleyen yaralı vatandaş için ekipler harekete geçti. Kayalıklara ulaşmakta zorluk çeken ekipler AFAD ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi başkanı Hacı Tansu ve ekibinden yardım istendi. Tansu ve ekibinden kurduğu ipli emniyet hattı ile yaralı güvenli bir şekilde kayalıklardan aşağıya indirilerek UMKE ekiplerine teslim edildi.

Pancar toplamaya giden Bekir Budak, sabah erken saatlerde pancar toplamak için çıktıkları dağda üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi Budak, "Arkadaşlarımla sabah pancar toplamak için dağa çıktık. Zirveye varınca hepimiz torbalarımızı doldurmak için dağıldık. Bir süre sonra arkadaşımız Süleyman Kurt bizi arayarak ayak bileğini kırdığını söyledi. Bizlerde gidip yardım ettik. Bir süre sırtımızda taşıdık. Ardından AFAD ve UMKE ekipleri geldi ve sedyeyle aşağı indirdiler. Bizim geçimimizi bu dağlardan sağlıyoruz. Ailemizin ve çocuklarımızın rızkı bu pancardır. İşimiz tehlikeli de olsa severek yapıyoruz. Tabi bazen istenmeyen bu tür kazalarda oluyor. Herkesin dikkat etmesi gerekir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Hakkari, AFAD, Güncel, Haber

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