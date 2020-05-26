Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlarda doğal olarak yetişen bitkilerden toplayarak çuvallara dolduran gençler, daha sonra karda kaymanın keyfini çıkardı.

Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi
26.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlarda doğal olarak yetişen bitkilerden toplayarak çuvallara dolduran gençler, daha sonra karda kaymanın keyfini çıkardı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyündeki gençler, peynir yapımı başta olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için dağların eteklerine çıktı. Bir süre bitkileri toplayan gençler, daha sonra bunları çuvala doldurarak dönüş için hazırlık yaptı. Çuvalları sırtlayan gençler, dönüş yolunda dağların eteğindeki karda kayarak yorgunluğunu attı. Kayak pistini andıran yaklaşık bir kilometrelik alanda kayarak eğlenen gençlerden Emin Erez, "Köyden pancar toplamaya çıktık. Karın bulunduğu dağlık ve yüksek bölgede, 1 kilometreye yakın uzunluktaki yamaçtan kendimizi bırakarak kayak yaptık. Hava sıcaklığının hemen hemen 24 derecenin üzerinde hissedildiği bölgede karda kayarak keyif yaptık. Uzun zamandır böyle bir güzellik, böyle bir duygu yaşamamıştım. Çok mutlu oldum. Biz de arkadaşlarla sırtımıza topladığımız pancar torbalarıyla kayarak üzerimizdeki stresi attık" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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