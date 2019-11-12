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Pancar üreticilerine yaş küspe desteği

Kütahya Şeker Fabrikası tarafından Hisarcıklı pancar üreticilerine yaklaşık 24 ton yaş pancar küspesi dağıtılacağı bildirildi.

12.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08Pancar üreticilerine yaş küspe desteği
Şeker Fabrikası tarafından Hisarcıklı pancar üreticilerine yaklaşık 24 ton yaş pancar küspesi dağıtılacağı bildirildi.

Pancar üreticilerinden Kadir , Kütahya Şeker Fabrikası tarafından teslim ettikleri her 1 ton pancar karşılığı 200 kilo yaş pancar küspesi verildiğini belirterek" Besicilikle uğraşan üreticiler küspeyi hayvan yemi olarak kullanırken, küspeye ihtiyacı olmayan üreticiler ise tonunu 200 liradan besicilere satmaktadırlar. Şeker pancarı küspesinin sindirim derecesi yüksek ve maliyeti düşüktür. Bu nedenle pancar küspesi saman ve türlerinin hayvanlar tarafından daha kolay tüketilmesine yardımcı olduğundan besiciler tarafından tercih edilmektedir. Son dönemlerdeki yem ve saman fiyatlarının yüksekliği göz önüne alınacak olursa, pancar küspesi hayvan beslemede üreticilere büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Akpınar, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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