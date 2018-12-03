03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33

Kütahya'nın Aslanapa, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçesindeki yüzlerce pancar üreticisi kota mağduru oldu.Şeker Fabrıkası'nın kota yaptırımlarıyla bankalara olan kredi borçlarını ödeyemediklerini, pancar üretiminden para kazanamadıklarını belirten çiftçiler, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de bir araya gelip yapılan yanlış uygulamaları protesto etti. Aslanapa Esenköy Muhtarı Hasan Özkul, 800 ton üretim yapması gerekirken hava şartları ve aşırı yağışlardan dolayı 650 ton üretebildiğini, geriye kalan 150 ton eksik kota yüzünden Kütahya Şeker Fabrikası'nın kendisine 20 bin TL ceza uygulayacağını belirtti. Özkul, "Son yıllarda Kütahya Şeker Fabrikası'nın bize uyguladığı yaptırımlar nedeniyle para kazanamaz hale geldik. Mevcut olan kota üzerinden zaten yüzde 5'ini kesiyor. Yüzde Üretimde yüzde 10 artı eksi yanılma payı vardı onu da kaldırdı. Bana 20 bin TL kota eksiğimden dolayı ceza kesilecek. Zaten kazandığım 2 bin TL yıllık olarak. Bu uygulamalardan dolayı pancardan zarar eder hale geldik. Artık para kazanamıyoruz. Başka fabrikalar aldığımız duyumlara göre 1 ay sonra ürün parasının tamamını ödemiş olacak, biz ise halen söküm avansı bekliyoruz. Ürün parasını almayı bıraktık söküm avanslarımız bile verilmedi" dedi."Yaklaşık 5 bin ton pancar hala bekliyor"Muhtar Özkul, "Kış kapıda ve yaklaşık 5 bin ton pancarımız Adaköy'ümüzde halen bekliyor. Söküleli bir buçuk iki ay gibi bir zaman oldu. Burada durduğu sürece haliyle pancarda eksilme oluyor fire veriyor. Öte yandan polar oranların da da sıkıntı oluyor. Bakanlığımızdan sorunlarımızla ilgili acil yardım bekliyoruz" diye konuştu.Adaköy Muhtarı Adil Çetin de yaptığı açıklamada, "Bölgemizde en çok pancar üreten köy Adaköy. Fabrikanın keyfi ve bize göre yanlış uygulamalarından dolayı mağdur durumda çiftçimiz. Bakanımıza seslenip bu konuya el atmasını istiyoruz.Bölgede üretim yapan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlıktan acil destek istediler. (YD-EFE) - KÜTAHYA