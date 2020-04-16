Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Pancar üreticisinden "elektrik borçlarının ertelenmesi" talebi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin, sulama kaynaklı elektrik borçlarının ertelenmesini beklediğini ifade etti.

16.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:58
Pancar üreticisinden
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin, sulama kaynaklı elektrik borçlarının ertelenmesini beklediğini ifade etti.
Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, çiftçiye her dönemde destek verdiklerini, mazottan gübreye, tohumdan ilaca her türlü ihtiyacın zamanında karşılandığını bildirdi.
Şu ana kadar üretim için gerekli olan 65 bin ton gübrenin 44 bin tonunun çiftçilere dağıtımının devam ettiğini belirten Akay, şu bilgileri verdi:
"Turhal Şeker Fabrikamızın da bölgeleri dahil olmak üzere motorin dağıtımı devam ediyor. Kayseri ve Boğazlıyan'da 1 milyon 950 bin litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Turhal'da ise 330 bin litre dağıtım yapıldı. Tohum ve ilaç konusunda da çiftçimizin ihtiyaçları karşılandı."
Çiftçinin özellikle ekim aşamasında en büyük ihtiyacının su olduğunu vurgulayan Akay, yeterli yağışın olmadığı durumlarda açılacak su kuyuları nedeniyle ortaya çıkan elektrik faturalarının çiftçi açısından büyük bir sorun olduğunu ifade etti.
İçinde bulunulan yeni tip koronavirüs salgını ortamında desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyan çiftçinin, elektrik borçlarının hasat zamanına kadar ertelenmesini istediğini belirten Akay, şunları kaydetti:
"Kayseri Şeker olarak çiftçimize en iyi şekilde destek olurken, kooperatife bağlı olmadan ekim ve üretim yapan çiftçilerimiz de var. Kooperatife bağlı olsa bile çiftçinin gücünün yetmeyeceği durumlar var. Özellikle sulama konusunda, gereken yağış olmazsa tüm tarımsal ürünlerde tohumun filizlenmesi mümkün olmayabiliyor. Bunun telafi edilebilmesi için su kuyularının açılmasına ve sulama yapılmasına ihtiyaç var. Su kuyularının açılması demek, elektrik faturalarının peşin peşin kesilmesi demek. Vergilerin, sigortaların, beyannamelerin ertelendiği bu ortamda, çiftçiye de bu manada destek verilmesi lazım. Çiftçimizin devletimizden, siyasetçilerimizden ve kamu yöneticilerimizden beklentisi, bu borçların ertelenmesidir. Bilhassa hasat dönemine kadar ertelenmesinde çiftçimiz için büyük fayda vardır."

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Akay, Kayseri, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Haberler ›› Ekonomi ››Pancar üreticisinden 'elektrik borçlarının ertelenmesi' talebi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:25: Lagarde: ECB ekonomiyi desteklemek için gerekli herşeyi yapacak - Ekonomi 15:23: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Ekonomi 15:20: Hayırsever iş adamının çağrısı yankı buldu - Ekonomi 15:20: E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı - Ekonomi 15:20: Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı - Ekonomi 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:46: Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi