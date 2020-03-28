'Pancar üretimine kota koyanlar, şimdi küspesine muhtaç oldular'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor.
28.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor. Pancar üretimine kota koyan, şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi