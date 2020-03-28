Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Pancar üretimine kota koyanlar, şimdi küspesine muhtaç oldular'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor.

28.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:34
'Pancar üretimine kota koyanlar, şimdi küspesine muhtaç oldular'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor. Pancar üretimine kota koyan, şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››'Pancar üretimine kota koyanlar, şimdi küspesine muhtaç oldular' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Ekonomi
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Ekonomi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Ekonomi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Ekonomi
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:25: Otogardaki sakinlik havadan görüntülendi - Ekonomi 14:24: İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti - Ekonomi 14:24: Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı - Ekonomi 14:16: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:14: 18 bin personel alımı için başvurular başladı - Ekonomi 13:43: Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur - Ekonomi 13:26: Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi - Ekonomi 12:27: Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge - Ekonomi 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler