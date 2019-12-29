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Pancar yüklü tır devrildi, karayolu pancar tarlasına döndü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:42 Pancar yüklü tır devrildi, karayolu pancar tarlasına döndü
'nın ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Kesmez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. idaresindeki 42 JF676 plakalı şeker pancarı yüklü tır, karlı yolda makas yapması sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi. Kazada tır sürücüsü Ali Ş. yaralandı. Öte yandan tırda yüklü olan pancarlar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerinde karayolları ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu yeniden araç trafiğine açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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