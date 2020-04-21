Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Panda? isimli kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

?Panda? isimli kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtulduGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Veteriner hekim Hande Mutlu, böbrek yetmezliği nedeniyle üre ve kreatin değerleri çok yüksek olan 'Panda' isimli 3 yaşındaki kediye kök hücre tedavisi uyguladı.

21.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:58
?Panda? isimli kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu
Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Veteriner hekim Hande Mutlu, böbrek yetmezliği nedeniyle üre ve kreatin değerleri çok yüksek olan 'Panda' isimli 3 yaşındaki kediye kök hücre tedavisi uyguladı. Tedavide başarı oranının yüzde 90 olduğunu söyleyen Mutlu, kök hücreyle hasarlı dokuyu yenileyip iyileşme sürecini hızlandırdıklarını dile getirdi.
Böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla veteriner hekim Hande Mutlu'ya getirilen 3 yaşındaki 'Panda' isimli kediye, nadir uygulanan kök hücre tedavisi yapıldı. Böbrek nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşan Panda'ya, Tekgen firmasına bağlı Vetstem tarafından özel olarak getirilen kök hücreler, Mutlu'nun kliniğinde damardan iğne yardımıyla 10 dakikalık bir operasyonla nakledildi.
KEDİ VE KÖPEKLERDE UYGULANIYOR
Kök hücrenin bozulan dokuları yenilediğini belirten Mutlu, 'Organ ve dokuları oluşturan hücrelere kök hücre diyoruz. Bu hücreler kendi kendini yenileyebiliyor. Kök hücre, vücutta bozulmanın olduğu her yeri yenileme özelliğine sahip. Kedi ve köpeklerde bozulmaya başlayın organlarda veya bazı hastalıklarda kök hücre tedavisi uygulayarak iyileşmesine yardımcı oluyoruz' dedi.
HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR?
Birçok hastalıkta bu yöntemi kullandıklarını aktaran Mutlu, 'Kök hücre tedavisinin yenileme etkisi var. Bozulmaya veya ölmeye yüz tutmuş hücrelerin tekrar yenilenmesini sağlıyor. Kök hücre tedavisini, kaynamayan kırıklarda, kireçlenmede, otoimmün hastalıklarda, sebebi olmayan kaşıntılarda, diyabette, karaciğer, böbrek yetmezliğinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyoruz. Böylece iyileşme sürecini hızlandırıyoruz' diye konuştu.
Normal tedaviyi hiçbir zaman kesmeden kök hücre tedavisi uyguladıklarını belirten Mutlu, 'Böbrek yetmezliği hastalığında böbrekteki hücrelerin birçoğu bozulmuş oluyor. Kalan hücrelerin kendini yenileyebilmesi için kök hücreyi uyguluyoruz. Hızlı iyileşiyor ve hayvan geri kalan ömrünü daha kaliteli ve sağlıklı geçiyor' ifadelerini kullandı.
BAŞARI ORANI YÜZDE 90
Hayvanlarda kök hücre tedavisinin yeni bir uygulama olduğunu söyleyen Hande Mutlu, 'Başarı oranımız yüzde 90. Kedi ağırlık olmak üzere 30 hayvana uyguladım. Hayvan sahiplerine tedavi öncesi her şeyi anlatıyoruz, iyileşmeyi hızlandıracağımızı söylüyoruz. Hem hasta kedinin sağlıklı kök hücresini alıp, tedavide kullanıyoruz hem de başka bir kediden alıp hasta kediye uyguluyoruz. Herhangi bir doku uyuşmazlığı söz konusu değil çünkü kök hücreyi yağ dokusundan alıyoruz' dedi.
İYİLEŞME SÜRESİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR
Herhangi bir kırık olduğunda hayvanın yaşına, türüne ve bağışıklık sistemine bağlı olarak iyileşme 2-3 ay sürdürdüğünü belirten Mutlu, 'Kök hücre tedavisiyle iyileşmeyi yarı yarıya öne çekiyoruz. Böbrek yetmezliğinde parametreleri düşürmek çok uzun zaman alıyor, kök hücre tedavisiyle iyileşmesi hızlanıyor ve semptomları 20 günde normale dönüyor' diye konuştu.
PANDA'NIN BAŞKA BİR RAHATSIZLIĞI YOK
Panda'da böbrek yetmezliği olduğunu anlatan Mutlu, 'Üre ve kreatin değerleri çok yüksek. Genel durumu da çok iyi değildi. Yapılan tedaviyle beraber kök hücreyi uyguladık. Kedi 3 yaşında, başka herhangi bir rahatsızlığı yok' ifadelerini kullandı. Panda? isimli kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Panda, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››Panda? isimli kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi - Haber 15:37: ADANA Dut ağaçlarına yarasalar kondu - Haber 15:36: Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak - Haber 15:36: İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli - Haber 15:36: Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber