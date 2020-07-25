Pandemi döneminde evlerinden çıkmayan çocuklar sanatla buluştu

Eyüpsultan'da pandemi döneminde evlerinde aileleri ile birlikte vakit geçiren özel çocuklar, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde aileleri ile birlikte sanat atölyelerinde bir araya geldi.

Pandemi sürecinde ebeveynler çocuklarıyla evlerinde daha çok vakit geçirmeye ve ortak aktivite alanlarında yeni şeyler geliştirmeye başladılar. Bu bilinçle, kültür ve sanatı farklı dallarını her yaş grubu ile buluşturan Eyüpsultan Belediyesi şimdi de anne-baba ve çocuğu aynı sanat atölyesinde bir araya getirdi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yıl içerisinde sanat eğitimleri veren atölyelerde sanatın farklı alanlarını deneyimleyecek olan ebeveyn ve çocuklar aynı zamanda eserlerini sergileyebilecekler. Ebru, minyatür, seramik, çömlekçilik, hat ve ritim atölyelerinde geleneksel sanatlarımızı deneyimleyerek öğrenecek olan ebeveyn ve çocuklar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra el becerilerini de geliştirmiş olacaklar. Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Şeker Hayat ve Eser birimlerinde eğitim ve destek alan öğrenciler bugün ilk olarak aileleriyle sanat atölyelerinde bir araya geldi. Uzman pedagog ve deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölye çalışmalarında özel çocuklar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

"Özel çocuklarımızla beraberiz bugün atölye çalışması yapıyoruz"

Pandemi kurallarına dikkat edildiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Özel çocuklarımızla beraberiz bugün, atölye çalışması yapıyoruz. Şairinde dediği gibi, bize sözlerimizden değil yüreklerimizden anlayan lazım. Buradaki çocuklarda yüreklerden anlayan çocuklar ve çok güzel eserler yapmışlar. Anne, baba ve çocuk üçgeninde çok güzel bir çalışma oluyor. Talepte olduğun için bu çalışmaları biraz daha sıklaştıracağız. Pandemi kurallarına da dikkat ediyorlar. Bir kişi bile maskesini çıkartmamış" dedi.

"Özel öğrencilerimizin sanatın farklı dallarıyla uğraşmaları bizim için çok önemli"

Ebru sanatı hocası Esen Akgöl, "Çok keyifli bir iş. Özel öğrencilerimizin sanatın farklı dallarıyla uğraşmaları ve mutlu olmaları bizim için çok önemli. Aileleri yanında olduğu için çok zorlanmadık. Onlarda renklerle ilgilendikleri için çok mutlular. Biz zaten gönüllü olarak katıldık. Bu işler asla zorla olmaz" şeklinde konuştu.

"Belediyenin etkinliklerine gidiyoruz ve çok memnunuz"

Çocuğunu atölyeye getiren Ayşe Güngör, "Çocuğumun engel durumu mental eğitilebilen çocuk. Belediyenin etkinliklerine gidiyoruz ve çok memnunuz. Pandemi sürecinde de çocuklar aşırı sıkıldılar. Buralara çok isteyerek geliyorlar. Burada birçok sanat dalıyla uğraşma imkanı oluyor. Çocuğumla burada olduğum içinde mutluyum. En azından ne yaptığını görüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL