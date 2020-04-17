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Pandemi hastanelerine Günsan desteği

Günsan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan sahra hastanelerine ürün tedarik edecek.

17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:46
Pandemi hastanelerine Günsan desteği
Günsan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan sahra hastanelerine ürün tedarik edecek. Şirket, sahra hastanelerinin başta solunum cihazları olmak üzere, yoğun bakım ve ameliyathane gibi tüm kritik alanlardaki priz gruplarının üretimini gerçekleştirecek.

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün önemli şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye 'nin önemli projelerinin birinde yer alacak. Şirket, koronovirüs nedeniyle Sancaktepe ve Yeşilköy 'de yapımına başlanan, 45 günde tamamlanacak, içinde biner oda, birçok ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin de yer alacağı sahra hastanelerine priz grupları tedarik edecek. Her iki hastanenin yoğun bakım ve genel tedavi odalarının yatak başı ünitelerinde yer alan solunum cihazları ile tüm kritik tedavi ve izleme cihazlarını besleyecek priz gruplarının üretimini Günsan üstlenecek. Ürünler 5 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmek üzere projeye verileceği bildirildi.

Günsan, İkitelli Şehir Hastanesi ile Bursa, Adana, Yozgat, Elazığ, Konya ve Karaman Hastanelerinin de çözüm ortağı olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, Yeşilköy, Türkiye, Ekonomi
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