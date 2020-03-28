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Pandemi hastanesine bombalı saldırı son anda önlendi

ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi FBI tarafından vuruldu.

28.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:42
Pandemi hastanesine bombalı saldırı son anda önlendi

ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi FBI tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FBI'ın Kansas City bürosundan sorumlu özel ajan Timothy Langan'ın yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki Timothy Wilson, FBI ajanlarının uzun süredir devam eden bir iç terör soruşturması sonrasında Belton'da düzenlenen operasyon sırasında vuruldu. Şüpheli Wilson, daha sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Açıklamaya göre, bir ay süren soruşturma Wilson'ın dini, ırksal ve hükümet karşıtı inançlar tarafından harekete geçirilen potansiyel olarak şiddet içeren bir aşırılık yanlısı olduğunu belirledi. Birkaç ay boyunca terör saldırısı yapmayı planladığı belirtilen Wilson'ın bomba yüklü araç kullanarak Kansas City'deki pandemi hastanesini bombalamaya karar verdiği öne sürüldü.

Wilson, saldırıyı gerçekleştirme girişiminde bulunmadan FBI tarafından vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kansas City, Dünya

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