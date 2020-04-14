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Pandemi hastanesine çevirilen Hadımköy Askeri Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor

Pandemi hastanesine çevirilen Hadımköy Askeri Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor Tarihi Hadımköy askeri hastanesinde restorasyon çalışmaları sürüyor Hadımköy'de pandemi hastanesine çevrilmesine karar verilen tarihi hastanedeki hummalı çalışma drone ile görüntülendi.

14.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:51

Pandemi hastanesine çevirilen Hadımköy Askeri Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor

Tarihi Hadımköy askeri hastanesinde restorasyon çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Hadımköy'de pandemi hastanesine çevrilmesine karar verilen tarihi hastanedeki hummalı çalışma drone ile görüntülendi. Görüntülerde tarihi hastanenin çatısının ve çevresinde yoğun çalışmaları yapıldığı görülüyor.

Arnavutköy'de bulunan Sultan 2.Abdulhamit Han'ın yaptırdığı 128 yıllık Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. Eski askeri hastanesindeki geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüyor. Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Restorasyon çalışmalarının yapıldığı hastanenin bahçesinde ise işçilerin kalacağı konteynırlar yerleştirildi.


Restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

Tarihi Hadımköy Askeri hastanesinde başlatılan restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makineleri ile yıkılan yerlerin hafriyat kamyonları ile taşındığı ve hastane binasının çatısının bir kısmının yıkıldığı görülüyor.

128 yıllık tarihi olan hastanede yapılacak olan restorasyon çalışmalarının 45 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Pandemi hastanesine çevirilen Hadımköy Askeri Hastanesi’nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Hadımköy, Genel
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