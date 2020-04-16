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Pandemi hemşiresinin minik oğluyla duygusal görüşmesi

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik, 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile oturdukları evin kapısında sosyal mesafe kuralına uygun olarak hasret giderdi.

16.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:36
Pandemi hemşiresinin minik oğluyla duygusal görüşmesi
Isparta 'da korona virüs tedbirleri kapsamında evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik, 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile oturdukları evin kapısında sosyal mesafe kuralına uygun olarak hasret giderdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Isparta Şehir Hastanesi'nin bir kısmı pandemi bölümü olarak ayrıldı. Hastanenin pandemi bölümündeki yoğun bakımda hemşire olarak görev yapan Ebru Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurda yerleştirildi. Evine gidemediği için uzun süredir 3 yaşındaki oğlu Ali Havza'yı göremeyen Çelik, dün akşam oturduğu daireye gitti. Evin önünde minik oğluyla maskeli ve eldivenli şekilde sosyal mesafeye uygun olarak görüşen anne Ebru Çelik, oğluna sarılıp, öpemeden oradan ayrıldı ve kaldığı yurda döndü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ebru Çelik, Isparta, Havza, Yaşam
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