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Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu

Eskişehir'de, COVID-19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında toplandı.

25.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:20
Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu
Eskişehir 'de, COVID-19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında toplandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Toplantı Salonu'ndaki oturum, sosyal mesafe ve tedbir kurallarına uyularak gerçekleştirildi.
Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından virüsün salgın olarak açıkladığını hatırlatan Vali Çakacak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce ilgili olan tüm tarafların katkılarıyla 2019 yılı aralık ayında Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı'na istinaden Pandemik İnfluenza Eskişehir İl Hazırlık ve Faaliyet Planı'nın hazırlandığını belirtti.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 4 Mart'ta görüldüğünü hatırlatan Çakacak, şunları kaydetti:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, hastane ziyaretleri, taziye ziyaretleri gibi faaliyetlerin durdurulması, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza ilişkin tedbir ve fahiş fiyatların engellenmesine yönelik uygulamalar yapılıyor. Asker uğurlama faaliyetleri ile berber, güzellik salonu merkezi, kuaför gibi işletmelerin faaliyetleri durduruldu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri yasaklandı. İçkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet vermesi, oturma alanlarını kaldırmaları ve bu alanlara müşteri kabul etmemeleri kararlaştırıldı. 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza konutta maaş teslimi uygulamasının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza da uygulanması kararı alındı. İlimizde marketlerin en erken 09.00, en geç 21.00 saatleri arasında hizmet vermesi ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda kapasitenin yüzde 50 oranında kullanılması hususları düzenlendi."
Toplantıya, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel

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