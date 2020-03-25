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Pandemi İl Koordinasyon Kurulu Vali Çakacak'ın başkanlığında toplandı

19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında toplandı.

25.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:03
Pandemi İl Koordinasyon Kurulu Vali Çakacak'ın başkanlığında toplandı
COVID-19 Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında toplandı.

Sosyal mesafe ve alınan tedbirler kuralına uyarak Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturuma; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgını statüsünün 11 Mart 2020 Çarşamba günü pandemik olarak açıkladığını hatırlatan Vali Çakacak, toplantının açılış konuşmasında, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ilgili olan tüm tarafların katkılarıyla 2019 yılı Aralık ayı içinde Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planına istinaden "Pandemik İnfluenza Eskişehir İl hazırlık ve Faaliyet Planı" hazırlanmış olup planda görev verilen ilgili tüm birimlerce gerekli önlemlerin alınması amacıyla bu toplantıyı yapıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Özdemir Çakacak, Tepebaşı, Güncel

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