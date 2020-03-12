'Pandemi' ilanının ardından Japonya'dan olimpiyat açıklaması
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, DSÖ'nün pandemi ilanına rağmen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Planlarda değişiklik yok" açıklamasında bulundu.
12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:20
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, DSÖ'nün pandemi ilanına rağmen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Planlarda değişiklik yok" açıklamasında bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüsü salgınının bu yaz yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları'nı etkileyip etkilemeyeceği tartışılırken, konuyla ilgili açıklama Japon hükumetinden geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve Tokyo yerel hükumeti ile yakın teması sürdürdüklerinin altını çizen Suga, "Hükumetin, etkinliklerin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklara devam edilmesi yönündeki planlarında bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.
DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Olimpiyatların iptal edileceğine dair söylentiler korona virüsünün etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları hakkında karar vermek için çok erken olduğunu ifade etmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise korona salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıklamıştı.
(Burak Ersoy/İHA)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüsü salgınının bu yaz yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları'nı etkileyip etkilemeyeceği tartışılırken, konuyla ilgili açıklama Japon hükumetinden geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve Tokyo yerel hükumeti ile yakın teması sürdürdüklerinin altını çizen Suga, "Hükumetin, etkinliklerin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklara devam edilmesi yönündeki planlarında bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.
DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Olimpiyatların iptal edileceğine dair söylentiler korona virüsünün etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları hakkında karar vermek için çok erken olduğunu ifade etmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise korona salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıklamıştı.
(Burak Ersoy/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Japonya, Kabine, Tokyo, Güncel
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