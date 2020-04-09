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Pandemi İzolasyon Takip Uygulaması Başladı

Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırlanan Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçirildi.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:51
Pandemi İzolasyon Takip Uygulaması Başladı
Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırlanan Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçirildi.

Sağlık Bakanı Açıklamıştı!

İzolasyon bölgesini terk edenlerin telefonlarına "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin içiyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderilmeye başlandı. Bakan Fahrettin Koca, evde gözlem altında olması gerekenleri dijital bir yöntemle takip edeceklerini açıklamıştı.

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra Pandemi İzolasyon Takip Uygulaması kullanılmaya başlandı. Mesajların koronavirüs testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği açıklandı.

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. 8 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Toplam can kaybı ise 812'ye yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.492, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.846 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 995 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 247.768 olduğu açıklandı.

Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji
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