Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pandemi Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri'de de eş zamanlı olarak İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildiVali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Garnizon Komutanı Tuğg.

28.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:15
Pandemi Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri 'de de eş zamanlı olarak İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Garnizon Komutanı Tuğg.Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve kurul üyeleri katıldı. İl İdare Kurulu toplantısında kentte alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması, bu güne kadar alınmış olan tedbirlere vatandaşların uymaları ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

İl İdare Kurulu toplantısının ardından Vali Şehmus Günaydın başkanlığında, toplanan Pandemi Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, şehirde alınacak tedbirler değerlendirildi. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Pandemi Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri görüşüldü - Haber 15:44: Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Haber 15:44: Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor - Haber 15:44: İBB'nin Psikolojik Danışma Hattı vatandaşlara hizmet veriyor - Haber 15:42: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi