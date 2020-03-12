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Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı

Koronavirüs'ün dünyayı etkisi altına almasıyla WHO (Dünya Sağlık Örgütü) pandemi ilan etti. Peki, pandemi nedir, pandemik hastalıklar neler? Pandemi ve epidemi arasındaki fark nedir? Pandemik İnfluenza olarak da bilinen virüs türlerine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi grip planı da bulunuyor. Pandemi grip planı nedir?

12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı

Pandemi grip nedir? Genellikle grip türlerinde yaşanan salgın nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı adında çalışma yürütüyor. Pandemi nasıl ve hangi durumlarda ilan edilir? Dünyayı etkisi altına alan hastalıklara pandemi veya pandemik hastalıklar denir. Epidemi nedir? İşte detaylar...

PANDEMİ NE DEMEK?

Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen addır. Kelime eski Yunanca'dan tüm anlamına gelen pan ile insanlar anlamına gelen demos'dan türetildi.

PANDEMİK HASTALIK ÖRNEKLERİ

* Kara veba

* Kolera

* Grip

* Tifo

* Domuz gribi

* COVID-19

HANGİ DURUMDA PANDEMİ İLAN EDİLİR?

Ortaya çıkan bir hastalığın istikrarlı şekild, dünyanın farklı noktalarında, kitleleri etkilemesi, Dünay SAğlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan etmek için yeterlidir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için üç kriter aranır:

* Yeni bir virüs olması,

* İnsanlara kolayca geçebilmesi,

* İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması.

PANDEMİ VE EPİDEMİ ARASINDAKİ FARK

Bir bölgede, toplumda veya bir grup insanda herhangi hastalığın yaygınlaşmasına epidemi hastalık denir.

'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılır.

PANDEMİ PLANI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen grip salgınlarına karşı alınacak önlemleri ve izlenecek yolu içeren plandır.

Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı'nın amacı; ülkemizdeki tüm kişi, kurum ve

kuruluşların influenza pandemisini tanımalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek

üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarına ve pandemi durumunda koordinasyon içinde

hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır.

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Gündem, Sağlık, Dünya, Güncel

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