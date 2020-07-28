'Pandemi ve kadın' araştırmasında 'yükselen şiddet' bulgusu

ERZURUM'un Aşkale İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge'nin 'Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor' konulu programa sunduğu proje, desteğe layık görüldü. Proje öncesinde ilçedeki 182 kadınla görüşme yaptığını anlatan Bilge, "İstatistikler pandemi sürecinde kadına şiddetin artığını gösteriyor. Pandeminin şöyle bir sıkıntısı var; Sokağa çıkma yasağı ile beraber erkek daha çok evdeydi. Okula gitmeyen öğrenci, annenin sırtında kaldı. Bence şiddet konusunda kadınlara değil, erkeklere eğitim verilmeli" dedi.

Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi'nce, 'Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor' başlığı altında uluslararası kadın belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımı ile internet üzerinden gerçekleştirilen toplantı sonrası, farklı ülkelerden 461 katılımcı proje hazırladı. Türkiye'den Ankara, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile Aşkale İlçe Belediyesi'nin hazırladığı projeler desteğe layık bulundu.

Desteğe layık görülen projelerden birine de Aşkale Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Avukat Bilge Mutlu Bilge imza attı. Projeyi 182 kadınla görüşme yaparak hazırladığını söyleyen Avukat Bilge, "Yaklaşık dört hafta süren bir program sonunda, uluslararası bir katılımla, sadece kadın belediye başkanları ve kadın belediye meclis üyelerinden oluşan bir etkinlik düzenledik. Biz o projede sadece kadını konuştuk. Sorunları, talepleri, pandemide kadının yükü arttı mı azaldı mı, ne gibi sıkıntıları oldu buna dair bir program gerçekleştirdik. Program sonunda, meclis üyelerimizden ve belediye başkanlarından birer proje hazırlanması istendi. Ben de pandemide kadın, Aşkaleli kadınlar, örneğin gündelikçi hanımlar veya çalışırken pandemi dolayısıyla işine gidemeyen, ücretsiz izne ayrılan hanımlarla ilgili bir proje yaptım" dedi.

'AZALAN DEĞİL GİTTİKÇE ARTAN BİR ŞİDDET VAR'

Bilge Mutlu Bilge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projede, özellikle şiddet vakaları artığı için pandemide kadın ve şiddet temasını işledim. Buna dair bir proje gönderdik ve projemiz desteğe layık görüldü. Bu açıdan çok mutluyum. Aşkaleli kadınları ve pandemide şiddete maruz kalmış kadınlarımızın sesini duyurmaya çalıştığımızı düşünüyoruz bu etkinlikle. Tabi gönül ister ki şiddet hiç olmasın. Görüyoruz ki azalan değil, gittikçe artan bir şiddet var. Daha yeni dünyalar güzeli Pınar Gültekin'in hayata hep gülümseyerek bakan bir genç kızımızın hayatını, kendisiyle hiç alakasız bir erkeğin kararttığına şahit olduk. Bir ana, baba, Türkiye, onunla birlikte insanlık kahroldu."

'ŞİDDETE YÖNELİK PROGRAMLARI ERKEKLERE YAPMAYI DAHA UYGUN GÖRÜYORUM'

Bilge, kadına yönelik şiddet konusunda erkeklerde hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kadınımızın sesini ne kadar duyurabilirsek, erkeklerimizi de bu konuda biraz daha hassasiyetini geliştirirsek, 'ne mutlu bize' diyoruz. Şiddete yönelik programları, kadınlara değil de erkeklere yapmayı her zaman daha uygun gördüm. Çünkü kadına şiddet uygulayan erkeği eğitmek gerekiyor. Onun ne kadar narin, kutsal olduğunu, kadının kendisinin bir malı olmadığını çok iyi anlatmamız lazım. Erkek çocuklarını yetiştirecek annenin çok bilinçli, duyarlı olması gerekiyor. Benim iki oğlum, bir kızım var. Ben sadece kızıma değil oğullarıma da 'Kalk su getir. Babana bir kahve yap' diyeceğim. Çünkü bu hayatı eşit götürüyoruz. Sorumluluğu da beraber paylaşmalıyız" diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE KADINA KARŞI ŞİDDET ARTTI'

Yaptıkları araştırmada pandemi sürecinde kadına şiddetin ve iş yükünün artığını belirten Bilge Mutlu Bilge, "Benim aldığım istatistikler pandemi sürecinde kadına şiddetin arttığını gösteriyor. Pandeminin şöyle bir sıkıntısı var. Sokağa çıkma yasağı ile beraber erkek daha çok evdeydi. Okula gitmeyen öğrenci, annenin sırtında kaldı. Dolayısıyla dört duvarı daha çok paylaşıyor hale geldiler. Örneğin 6-8 saat bir arada olan aile bireyi veya akşamdan akşama birbirini gören aileler pandemiden dolayı 24 saat-72 saat kalmak zorunda oldu. 65 yaş üstü, kronik hastalarımız sürekli evde kaldılar. Biz bunların hepsini harmanladığımız zaman şunu görüyoruz. Pandemi insanların özüne dönmesi için bilinçli, duyarlı insanlar için bir fırsattı ama vahşi düşüncesi olan, potansiyeli, insana saygısı, merhameti olmayan, özünde insanı kutsal görmeyen erkekler için de bir fırsat oldu" dedi.

'PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİMİN DURMADIĞI YERLER DE VARDI'

Projede, kadınların pandemi sürecinde kendilerinden önce çevrelerindekilere odaklandıklarını gördüklerini söyleyen Bilge, şöyle konuştu:

"Projeden kabul gördükten sonra Aşkale'de bir kadın taraması yaptık. Çalışan, gündelikçi, ev hanımları, 65 yaş üstü kronik hastalarımız bunların hepsinin adeta hayatlarına dokunduk. Ne yaşadın, ne yaptın, onlardan aldığımız bilgileri bu etkinliğe yansıtmayı düşünüyoruz. 182 kadınla görüşme yaptık. Pandemiye rağmen üretimin durmadığı yerler vardı. O kadınlar çalıştılar. Esnaf kadınlarımız var ilçede onlar çalışmaya devam ettiler. Sağlık çalışanı kadınlarımız, filyasyon ekibimiz çok vardı. Onlarla da görüştük. Şunu söylediler; 'Biz kendimizi unuttuk. Toplumun daha az hasar görmesi için adete kendimizi bir siper ederek, toplumun önünde birer maske olarak feda ettik.' Anneler mesela, anne eğitimli değil ama çocukları okula gitmediği için okuldaki öğretmenin görevini evde yapmaya çalıştı. Öyle anne-baba vardı ki bilgisayar ortamına vakıf değil. O bilinçte, duyduğunu çocuğuna aktarırken, yeterli seviyede değil. Şu dönüşleri de aldık. 'Devletimiz çok güzel imkanlar sağladı ama pandemi yaşadığımız bir şey değildi. Hepimiz hazırlıksız yakalandık.'

'İSTİYORUM Kİ KADINLARIMIZ HAYATA UMUTLA BAKSINLAR'

Avukat Bilge Mutlu Bilge, proje ile ilgili olarak, şunları da kaydetti:

"Bizim projemizde dikkatlerini çeken şu olmuş. Bizim kadınlarımızın yaraları var, evet. Biz yaralarımıza şarkı söylemeyi, Anadolu'nun ezgilerini, türkülerini söylemeyi, bir hüner biliriz. Evladımıza sarılırız, hayata tekrar devam etmemiz gerektiğini düşünürüz. Bu hayat bizim. Ben istiyorum ki kadınlarımız eziyetle değil, hayata umutla bakan, yaşamla dolu olsunlar."

'EV KADINLARI İÇİN PROJELER ÜRETTİK'

İlçedeki kadınlar için eğitimler verileceğini kaydeden Bilge Mutlu Bilge, "Kadının olduğu yerde, nizam, disiplin, düzen ve bereket var. Projemiz desteklendi, bundan sonraki aşamada, ev hanımlarımıza yönelik proje çalışmalarımız var. Evlerini atölye gibi kullanarak kendilerine en azından maddi imkan sağlayabilecekleri eğitim alanları, seminerler düzenleyeceğiz. Kalifiye eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız sadece gündelikçi, temizlikçi değil de ruhlarındaki renkleri sanata, hobiye dönüştürebilecekleri imkanlar sunmak istiyoruz" dedi.

KADIN POLİSLER, SAVUNMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRETTİ

Öte yandan proje kapsamında Aşkale ilçesinde, kadınlara, yasal hakları, şiddet görmeleri halinde başvuracakları kurum ve merkezler hakkında avukat Bilge Mutlu Bilge ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Gökdaş ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Ece Öztan tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aşkale İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli kadın polisler ise şiddet gören kadınlara savunma teknikleri öğretti.

DHA MUHABİRİNE PLAKET

Avukat Bilge Mutlu Bilge, Demirören Haber Ajansı muhabiri Hümeyra Pardeli'ye de kadına dair çalışmalarından dolayı plaket verdi. Programda kadınlar, boyalı ellerini oluşturulan alana basarak, 'Kadına şiddete hayır' dedi.