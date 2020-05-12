Panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı

Panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı.

12.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:24
Panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı. TIR lastikleri indirilip geri geri giderek viyadüğün altından çıktı.
Olay, Gebze D-100 Karayolu Muallimköy Sapağı mevkiinde bulunan TEM Otoyolu Gebze Kavşağı Viyadüğü altında meydana geldi. Dilovası'ndan İstanbul'a demir panel taşıyan Hüseyin E. idaresindeki 06 BGZ 885 plakalı TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekipleri yolda önlem aldı. Bu sırada lastikleri indirilerek yüksekliği düşürülen TIR, trafiğe kapanan yolda geri gelerek viyadük altından çıktı. Emniyet şeridine çekilen TIR, Dilovası'ndaki fabrikadan gelecek olan ekibin demir panellerin yüksek kısımlarını sökmesinin ardından yoluna devam edecek. Panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Gebze, Güncel, Haber

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