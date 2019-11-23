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Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüsün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

23.11.2019 23:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:08Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
'nin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüsün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir hainde olan Mehmet Emin Başaran idaresindeki 34 TG 4428 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Harun Reşit S. (30) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Harun Reşit S. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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