Haberler » Güncel » Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber

Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

20.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:18 Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
'nin ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım Caddesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde havasızlıktan boğulmak üzere oldukları anlaşılan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör oldukları iddiasıyla Pakistan uyruklu M.E. ile C.U, M.A, D.K. ve K.B gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26   İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor - Haber
14:26   Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (3) - Haber
14:26   Ankara'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
14:26   Konya Valiliği Yalıhüyük'e devlet yatırım desteği verecek - Haber
14:25   Bu birliktelik İzmir'i engelsiz kent yapar - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:26:54