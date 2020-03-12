Panelvanın çarptığı kişi öldü
Panelvanın çarptığı kişi öldüADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
12.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:01
Panelvanın çarptığı kişi öldü
ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Panelvanın çarptığı kişi öldü
Etiketler : Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Güncel
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