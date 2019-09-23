Pangea ve Kunst Offensive'den Avrupa'da sanat atağı

Bugüne kadar yüzlerce oyunu yüz binlerce sanatseverle buluşturan UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, önemli bir anlaşmaya imza atıyor. İstanbul kültür sanat haritasına yön veren seçkin ve çağdaş oyunlarıyla dikkat çeken Pangea'nın Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği kapsamında artık Türk oyunları Avrupa'da da boy gösterme şansı yakalayacak. 7'den 70'e herkese uygun içerikleriyle seyircisini etkileyen Pangea, sanatın kalbi sayılan Viyana, Londra, Berlin gibi pek çok şehirde yerli oyunlar ve oyuncuların yer almasını sağlayacak.

Tuğrul Tülek yönetmenliğinde prömiyerini UNIQ Hall'de yapacak ve başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu'nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' oyunu ile Pangea & Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği Ocak ayında Berlin'de başlayacak. Aynı zamanda Nisan ayında ikincisi gerçekleşecek Viyana Türkçe Tiyatro Festivali'ni de Kunst Offensive ortaklığı ile birlikte yürütecek olan Pangea, çatısı altındaki bütün oyunları ve oyuncuları festival kapsamında her yıl Avrupalılarla buluşturmayı sürdürecek.

Avrupa'da oyuncuların buluşma noktası olarak nitelendirilen ve sanatın kolektif yaşam alanlarından biri olarak tanımlanan Kunst Offensive (Sanat Cephesi) ile yerli tiyatroları daha geniş kitlelere ulaştıracak olan Pangea, oyunlarını hem farklı sahnelerde hem de büyük festivallerde tiyatro severlerin beğenisine sunacak.

İşbirliğine yönelik Pangea Genel Müdürü Sonay Yücel: 'UNIQ Hall çatısı altında bu zamana kadar yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını her zaman seyircimizden olabilecek en olumlu şekilde aldık. Sanatın ülkemizde kendine daha fazla yer edinebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmesi için her zaman çok çalıştık ve UNIQ Hall ile büyük işlere imza attık. Çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak artık Avrupa'da da sesimizi duyuracağız. Yerli oyuncularımızın ve oyunlarımızın, ortak bakış açısına sahip olduğumuz Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile Avrupa'nın en önemli şehirlerinde sahne almasını sağlayacağız. Ülkemizde icra edilen sanatın hak ettiği değere Avrupa'da da ulaşması için aracı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.' dedi.

Kunst Offensive (Sanat Cephesi) Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Nazmi Ateş: 'Sanatın; zamana ve mekâna bağlı olmaktan çıkarılması, bir coğrafyası, dili olmaması gerektiğini savunmaktayım. Sanat bir ruhsa, yapılan afişlere, çıkılan turnelere, kurulan hayallere, bir araya gelen insanlara, söylenen ezgilere, okunan repliklere, yorgunluklara, uykusuzluklara, sahnelere, perdelere, caddelere, sokaklara, her şeye ama her şeye sinmiştir artık. Uzun zamandır yanıt aradığım bir soru vardı. Yurt dışında, nitelikli bir Anadolu kökenli sanat çalışması çıkarılması, kültürler, diller arası bağ kurulması olanaklı mıdır? İyiyi, güzeli, doğruyu arayan güç birlikleri elbette ki olanaklıdır. Pangea ile kurduğumuz ve uzun yıllara yayılması planlanan birliktelik de tam aradığım sorunun karşılığını vermekteydi.' dedi.