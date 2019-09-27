Pankek tarifi En güzel pankek tarifi Nefis pankek tarifi

Pankek tarifi,pankek tarifi nefis yemek tarifleri, 4 kişilik krep tarifi, pankek tarifi, pankek tarifi arda 4 kişilik krep tarifi ve kakaolu pankek tarifi, kakaolu pankek tarifi ve pankek tarifi 2 kişilik gibi alternatif tarifleri kullanarak mutfağınızda nefis rüzgarlar estirebilirsiniz.

KAKAOLU PANKEK TARİFİ

Kakaodan vazgeçmem diyenler kakaolu pankeki tercih edebilirler.

Kakaolu Pankek İçin Gerekli Malzemeler:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 fiske tuz

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Kakaolu Pankek Yapımı

Derin bir kaseye 2 adet yumurtayı kırın. Üzerine 4 veya 5 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. Tel çırpıcı kullanarak 2 dakika kadar çırpın. Ardından 1 buçuk su bardağı süt ve 1 fiske tuz ilave edip biraz daha çırpın. Son olarak 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao ve 2 su bardağı un ekelyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Hazırladığınız kakaolu pankek hamuru akıcı kıvamlı bir hamur haline gelecektir. Eğer kıvamı fazla sıvı ise biraz daha un ilave edebilirsiniz. Ardıdnan teflon bir tavayı ocak üzerine koyup, ısıtın. Kakaolu pankek hamurundan küçük bir kepçe alın. Tavaya alın. Bu sırada tavayı hiç oynatmayın. Kenarları toparlanıp, üzeri göz göz olunca spatula kullanarak diğer yönünü çevirin. 10-15 saniye diğer tarafını pişirin. Pişen pankeki reçel, bal ve fındık kreması süs malzemeleri ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÇİLEKLİ PANKEK TARİFİ

Çocuklarınızın çok seveceği çilekli pankeki siz de çok seveceksiniz.

Çilekli Pankek için Gerekli Malzemeler:

3 adet yumurta

120 gram un

Çeyrek yarım çay kaşığı tuz

8-10 tane çilek

Yarım paket kabartma tozu

140 ml süt

Çilekli Pankek Yapılışı:

Çilekleri dilimleyin. Yumurtanın sarısını ve beyazlarını ayırın. Beyazları bir çimdik tuzla kar haline gelene kadar çırpın. Yumurta sarılarını da un, kabartma tozu ve sütle çırpın. Kar haline gelmiş yumurta beyazlarını bir kaşık yardımıyla diğer malzemeye karıştırın. Her pankek için tavaya 1-2 dilim çilek koyun, üzerine 1 kaşık hamur döküp her iki yüzünü de pişirin. Afiyet olsun.

KAHVALTILIK PANKEK TARİFİ

Pankeki kahvaltılarda tercih edenler için özel bir tarifimiz var.

Kahvaltılık Pankek için Gerekli Malzemeler:

2 adetyumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket vanilin, 1 tutam tuz, 2 su bardağı un, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu,

Pişirmek için: 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Servisi için: 3 yemek kaşığı bal

Kahvaltılık Pankek Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri alın. Şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın. Yumurtalı karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını aktarın. Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Krep tavasını arada yağlayarak pankek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Servis tabağına aldığınız pankeklerin üzerine tereyağı koyup bal gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.

DİYET PANKEK TARİFİ

Hem pankek yemek hem de diyetinize devam etmek ister misiniz?

Diyet Pankek Gerekli Malzemeler:

40 gram yulaf ezmesi, 1.5 tatlı kaşığı kahve, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurta, 1 kaşık Hindistan cevizi, 1 ölçek çikolatalı protein tozu(isteğe göre)

Diyet Pankek Yapılışı:

Yulaf ezmesi blender ile un haline getirilir. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Altı ısıtılan teflon yüzeyli tavaya karışım kaşık yardımıyla konularak pişirilir. Üzerinde kabarcıklar çıkıp altı sertleşince ters çevirilip pişirilir. Afiyet olsun!

2 KİŞİLİK PANKEK TARİFİ

Çok kalabalık değiliz, 2 kişilik pankek bize yeter diyorsanız işte size 2 kişilik pankek tarifi…

2 Kişilik Pankek Tarifi için Gerekli Malzemeler:

1 yumurta, 1 dolu çorba kaşığı toz şeker, 1 paket vanilin, 1 çay bardağı süt, 2 çay bardağı un, yarım paket kabartma tozu

2 Kişilik Pankek Tarifi Yapılışı:

Tümmazemeleri rondoda karıştırarak kek hamuru kıvamından daha yoğun pürüzsüz bir hamur elde edin. Çok hafif yağladığımız (kağıt havluyla yağlayabilirsiniz) yapışmaz tavamızı iyice ısıtıp altını kısın. Birer çorba kaşığı hamurdan koyup yüzeyin baloncuklanmasını beklin. Yüzeyin baloncuklanması pankekleri ters yüz yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Sıcaklığı çıkıp pankekler içini çekince afiyetle dalabiliriz.