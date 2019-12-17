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Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankorbirlik) Genel Müdürü Taner Taşpınar ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

17.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:58Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar'dan Hüseyin Akay'a ziyaret
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankorbirlik) Genel Müdürü Taner ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.
Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Halis Lektemur, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, yönetim ve denetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Akay, Pankobirlik Genel Müdürü Taşpınar ve Genel Müdür Yardımcısı Kurt ile Pankobirlik camiası ve tarım sektörü açısından olumlu değerlendirmeler yapma imkanı bulduklarını belirtti.
Öte yandan Kayseri'de pancar üreten köy muhtarları ve çiftçiler, Başkan Akay'a 65. kampanyanın başarılı olmasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, Mahzemin, Oymaağaç, Kalkancık, Karakimse, Kemer, Dadağı, Hırka, Kaş, Boğazköprü, Molu, Ebiç, Yemliha, Himmetdede, Yukarı Hasinli, Elmalı ve Yuvalı muhtarları ile bir kısım çiftçi katıldı.
Burada konuşan Akay, Kayseri Şeker'in gerçek sahibinin bölgenin çiftçileri ve onları temsilen köy muhtarları olduğunu aktardı.
Akay, ziyaretlerde çiftçilere nasıl katkılar, imkanlar sunulabilir, bu konularda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Sarıoğlan Esnaf Odası Başkanı Hacı Kuşat, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bahtiyar Yamanyaşat ve muhtarlar da Akay'ı ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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