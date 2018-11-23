Panna Cotta dünya çapında yapılan jel kıvamındaki bir tatlıdır. Sütlü tatlıları sevenler bu tatlıya bayılacak. Tüm detaylarıyla Panna Cotta tarifini sizinle paylaştık. Bu tatlı çok küçük porsiyonlarda bile inanılmaz doyurucu bir tat bırakır. Kökü İtalya
'ya uzanan bu tatlının ismi 'pişmiş krema' anlamına gelmektedir. Ana malzemesi süt ve krema olan Panna Cotta içerisindeki jelatinlerle katılaşıp kıvam alıyor. İçinizi baymayacak hafif bir tatlı olan Panna Cottayı sizlerde evlerinizde mutlaka denemelisiniz. Aşağıdaki püf noktalarına da dikkat ederek sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, Panna Cotta nasıl yapılır? İşte Panna Cotta tarifi...
Malzemeler
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı krema
-1 paket agar agar (jelatin)
-Yarım çay bardağı kadar toz şeker
-1 paket şekerli vanilin
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Sosu için
-400 gram kadar donmuş frambuaz
-Yarım çay bardağından az su
-Yarım çay bardağı kadar toz şeker
Nasıl yapılır?
-Süt, krema,toz şeker ve agar agar bir tencereye alınır, kaynamaya yakın vanilin ilave edilir.
-Hafif bir taşım kaynatıp ocaktan alınır bardaklara veya kaselere bölüştürülüp buzdolabında 2-4 saat soğumaya bırakılır.
-Frambuaz sosu için donmuş frambuaz, toz şeker ve su bir tencereye alınır.
-Kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım daha kaynatın ve ocaktan alıp robot yardımıyla çekin.
-Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzün.
-Soğuyan panna cottaların üzerine soğumuş olan frambuaz sosunu gezdirin ve servis yapın.
Afiyet olsun.
İtalya