Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı, dünyadaki tam panoramik en büyük müze olan 'Panorama 1326 Bursa ' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Kente ve halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun Fransa'nın başkenti Paris'teki genel merkezinde düzenlendi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin layık görüldüğü ödülü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'dan aldı.

'BU GURUR TÜRKİYE'NİN'

Kısa sürede Bursa ve Türkiye'nin gururu olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata geçirdikleri vizyon projelerle Osmangazi'de yaşam kalitesinin her gün yükseldiğini belirtti. Bursa'nın kültür merkezi hüviyetinde olan müzenin, kenti hem ülke hem de uluslararası platformda öne çıkardığını anlatan Başkan Dündar, Bursa'nın turizm potansiyelini artırdıklarını kaydetti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin sanatsal, mühendislik ve mimari dizaynı ile dünya mirasına da büyük katkı sunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Paris ile Bursa geçmiş mirası açısından benzerlik taşıyor. Biz de kentimizdeki dokuyu öne çıkarıyoruz. Paris'in turizm ve tarih zenginliği gibi kentimizdeki Osmangazi ilçemiz de bir turizm madeni sayılır. Şimdiki hedefimiz ise, Hisar Bölgesi'nde yapacağımız çalışmalar olacak ve eminim yine çok konuşulacak bir eser ortaya çıkaracağız" dedi.

YÜZDE 35 ENERJİ TASARRUFU İLE 'YEŞİL' MÜZE

360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmeden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 42 metre çapındaki kubbesi ile de dünyanın tam panoramik en büyük müzesi konumunda. Bursa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi, Ulucami ve Hisar Bölgesi'nin yer aldığı tarihi aksın başlangıç noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, aynı zamanda yüzde 35 enerji tasarrufu sağlayan çevreci mimarisiyle de dikkat çekiyor.