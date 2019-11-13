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Panorama 1326'da arkeopark sergisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve ziyaretçilerine zamanda yolculuk imkanı sunan Arkeopark, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergi ile tanıtıldı.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:43Panorama 1326'da arkeopark sergisi
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve ziyaretçilerine zamanda yolculuk imkanı sunan Arkeopark, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde açılan sergi ile tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Arkeopark tanıtım kergisi, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in de katıldığı törenle açıldı. Şahin, Aktopraklık Höyük kazı çalışmalarının ilk defa 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanlığı'nca başlatıldığını hatırlattı. Çalışmaların 2009 yılında yapılan protokolle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü dile getiren Şahin, "Çalışma arkeopark projesine dönüştürülerek Aktopraklık höyük açık hava müzesi haline getirildi. Proje, kazılar ile açığa çıkarılan kalıntıların yanı sıra tarih öncesi ve tarihi köy canlandırmalarını da barındırıyor. Kadim topraklarda yeni bir durak olan arkeopark tanıtım sergisi ile halkımızın çalışma hakkında fikir sahibi olabilmesini hedefliyoruz" dedi.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de kazı alanının park haline dönüştürüldüğünü ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Bursa Arkeolojisi' diye bir kavram ortaya çıktığını ifade eden Şahin, "Bursa'nın tamamı bir şantiyeye dönüştü. Kazılar aralıksız devam ediyor. Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Arkeologlar Derneği Şube Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi 13 Ocak 2019'a kadar gezilebilecek. - BURSA

Arkeoloji, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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