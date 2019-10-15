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Pansiyoncu işe aldığı kişinin gasbına uğradı

Antalya'da bir pansiyon işletmecisi, sabah işe aldığı kişinin 4 saat sonra bıçaklı gasbına uğradı.

15.10.2019 19:43Pansiyoncu işe aldığı kişinin gasbına uğradı
Antalya'da bir pansiyon işletmecisi, sabah işe aldığı kişinin 4 saat sonra bıçaklı gasbına uğradı. Bin 200 TL'yi alan zanlı kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda meydana geldi. Kent merkezindeki bir pansiyonda kalan S.B. (36) Muratpaşa ilçesindeki Umut A.'nın işlettiği pansiyona sabah saatlerinde gelip çok zor durumda olduğunu söyleyerek iş vermesini istedi. Umut A., durumuna acıdığı S.B.'ye hemen işe başlayabileceğini söyledi. Yaklaşık 4 saat çalışan S.B., resepsiyonda bulunan Umut A.'ya bir süre sonra bıçak çekerek, kasayı boşaltmasını istedi. Neye uğradığını anlamayan Umut A., kenara çekildikten sonra S.B., kasadaki bin 200 TL'yi alıp kaçtı. İşe aldığı kişinin kaldığı pansiyonu bilen Umut A., kendi imkanlarıyla şüpheliye ulaşmaya çalıştı. Umut A., sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, bölgedeki iş yerlerinin kameralarının incelenmesin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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