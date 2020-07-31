Pansiyonda korkutan yangın

ANTALYA Kumluca'ya bağlı Olimpos'ta bir pansiyonda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın saat 12.00 sıralarında meydan geldi. Ramazan Karataş'a ait pansiyonun bir bölümünün yandığını görenler, 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman yangın ekipleri sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekipleri, 4 adet orman yangını söndürme arazözü, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yarım saatte söndürülen yangında, pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.

Ramazan Karataş'ın komşusu ve akrabası Ali Karataş, dumanı fark edince hemen itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "İtfaiye ekipleri hemen geldi. Helikopter iki defa su attı. Yangın ormanlı alana sıçramadan söndürüldü" dedi. Yangının çıkış nedenini belirleme çalışması sürüyor.