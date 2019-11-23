Pansiyonda yaşadığı iddia edilen Harika Avcı, sevenlerinin yüreğine su serpti

Bir dönemin aranan assolistlerinden olan ve paraya para demeyen Harika Avcı'nın son günlerde maddi sıkıntı yaşadığı iddia edilmişti. Hatta 59 yaşındaki şarkıcının bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ücretini de fanı tarafından karşılandığı söylendi. Avcı hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'dan hayranlarını rahatlatacak bir paylaşım yaptı.

"PANSİYON PARASINI FANI KARŞILADI"

Ses sanatçısı Onur Akay'ın kendi sayfasında ele aldığı yazıda " Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı. Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

Hayranlarının iddialar sonrası büyük merak içinde olduğu Avcı, Instagram hesabından " Canlarım merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle" notunu paylaştı.

"SİZİ ULAŞMAK İSTİYORDUM"

Ünlü fenomen Selin Ciğerci de çıkan haberlerden dolayı endişesini Avcı'nın paylaşımının altına "Ne mutlu! Çok üzüldüm. Size ulaşmak istiyorum sabahtan beri ben de sevindim" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı Ciğerci'nin yorumunu karşılıksız bırakmayarak " Güzel kalplim benim...Bir tanesin...Allah her zaman o güzel kalbine göre versin" sözleriyle karşılık verdi.