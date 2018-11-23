Pansiyondaki Yangın İddiaları

23 Kasım 2018 Cuma 10:35



23 Kasım 2018 Cuma 10:35

Adana'nın Feke ilçesinde Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi'ne bağlı pansiyon binasında 3 ayrı yangın çıktığı yolundaki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi. Tesisattaki suyun yetersiz gelerek kazanın ısı derecesinin yükselmesi nedeniyle ve 3 gün sonra elektrik prizinden çıktığı anlaşılan yangın yüzünden öğrencilerin pansiyondan tahliye edildiği belirtildi.18 Kasım Pazar günü Şehit Koray Özel Anadolu Lisesine bağlı pansiyon binasındaki kazan dairesinden çıkan dumanların nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, ardından teknik ekip olayla ilgili inceleme yaptı.Adana'dan gönderilen teknik ekibin yaptığı incelemede, kazan dairesinde kazan suyu besleme hattının şehir şebekesine bağlı olduğu, gerekli basınç olmadığından kazana yeterli miktarda su girişi olmadığı ve bu sebeple tesisattaki suyun yetersiz gelerek kazanın ısı derecesinin yükselmesine yol açtığı anlaşıldı.Arıza giderildikten sonra yapılan kontrollerden sonra öğrenciler tekrar odalarına yerleştirildi.21 Kasım 2018 tarihinde aynı pansiyonda bir odada çıkan yangınla ilgili yapılan ilk incelemede de yangının elektrik prizinden kaynaklandığı ancak binanın elektrik tesisatında sorun olmadığı anlaşıldı. Yangın sensörlerinin çalışmasıyla öğrenciler tahliye edildikten sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.Yetkililer, yangın sırasında yaşanan panikten dolayı etkilenen çocukların Feke Devlet Hastanesinde kontrol altında tutularak sakinleştirildiğini, olay sonrasında yurtta kalan öğrencilerin başka pansiyonlara yerleştirildiğini, velisi gelen öğrencilerin ise imza karşılığında ailelerine teslim edildiğini bildirdi.Öğrencilerin kalacak yerinin olmadığı ve yurtta 3 kez yangın çıktığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten yetkililer, yangınla ilgili adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini kaydetti. - ADANA