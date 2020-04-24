Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu

Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu*- Antalya'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.

24.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:44
Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu
*- Antalya'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.
*- Sokağa çıkmanın yasak olması nedeniyle ekip arabasına bindirilen Atilla, yeniden pansiyonuna götürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Bulvarı Falez Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'ya 10 ay önce gelen ve Tahılpazarı Mahallesi'nde bir pansiyonda ikamet eden Mısır vatandaşı Ahmet Atilla isimli İngilizce öğretmeni, karnı acıktığı için ekmek almak amacıyla dışarı çıktı. Yağmur altında bir süre yürüyen Ahmet Atilla, kaybolduğu fark etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kavşakta bekleme yapan polisin yanına giden Ahmet Atilla, telefon çeviri programı sayesinde kaybolduğu ve pansiyonuna gidemediği söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından ekip arabasına alınan Mısırlı öğretmen Ahmet Atilla, kaldığı pansiyona bırakıldı.
Mısırlı öğretmen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti. Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Atilla, Antalya, Polis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Türkiye’den Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Haberler››Güncel››Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: İngiltere'de korona virüs aşı denemelerine 2 bilim adamı gönüllü oldu - Haber 18:58: Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi - Haber 18:57: ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW - Haber 18:54: Gaziemir Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüse yakalandı - Haber 18:54: Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği - Haber 18:30: MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler 17:02: Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi - Haber 16:15: Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:41: Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal - Spor