Pansuman Sırasında Parmağının Çıkarıldığı İddiası

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35

İzmir'de aşçılık yapan bir kişi, parmağındaki kesik nedeniyle pansuman için gittiği hastanede görevli sağlık çalışanının parmağını eklem yerinden çıkardığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Yağmur Güney Hıncal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Ekim'de yemek yaparken başparmağını kestiğini ve pansuman için Ege Üniversitesi Hastanesine gittiğini söyledi.Sağlık çalışanının kendisini muayene ederken parmağını hızla hareket ettirdiğini ve aniden bastırdığını öne süren Hıncal, "Çat diye bir ses duydum. Kemik çıkmış. Parmağımı tekrar düzeltti. Sağlık çalışanı panik yaptı. 'Tamam düzelttim' dedi. Dondum kaldım. Röntgene gönderdiler. İlk muayene eden doktora gönderdiler. 2 saatlik ameliyata aldılar. Tendonlar kopmuş. Eklem yerinden parmağı çıkarmış." diye konuştu.Hıncal'ın avukatı Gani Engin Ulusoy ise sağlık çalışanı hakkında "dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik" sebebiyle taksirle yaralamaya neden olmaktan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Ulusoy, "Müvekkilde uzuv zafiyeti oluşursa cezası ağır. Şu an bekleme sürecinde. Hastanede ehil eleman çalıştırmama durumu olmuş. Hastaya özenli davranan elemanlar çalışması lazım. İbret olsun." dedi.Hıncal'ın diğer avukatı Keziban Işık da "Müvekkilimin parmağını tam kullanabileceği kesin değil. İş gücü kaybı nedeniyle zarara uğradı." diye konuştu.