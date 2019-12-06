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Pantolon boyu ölçen müdür açığa alındı

Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde pantolon boyu ölçerek öğrencisine sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

06.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:30Pantolon boyu ölçen müdür açığa alındı
Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde pantolon boyu ölçerek öğrencisine sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydında, öğrencisine pantolon boyundan dolayı eleştiride bulunan okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Söz konusu ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen MEB, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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