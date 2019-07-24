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Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

İstanbul'da bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantası Cezayir uyruklu bir hırsız tarafından çalındı.

24.07.2019 12:31
Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan Cezayir uyruklu Sıdı M.(54) polis tarafından Aksaray Metro istasyonunda gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelinin üzerinde çalınan paranın 9 bin dolarını ele geçirdi.

Zeytinburnu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mardin'den İstanbul'a gelen S.B.(24) alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Beğendiği bir pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi arayarak hırsızlığı haber verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin işyerine girip çıkarken görüntülerine ulaştı. Şüphelinin mağdurun peşinden işyerine girdiği bir süre sonra elinde çantayla dışarı çıktığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerdeki kişinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit eden polis ekipleri bu şahsın peşine düştü. Şüphelinin izi iki gün sonra Aksaray Metro istasyonunda bulundu. Burada düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

SADECE 9 BİN DOLARI BULUNDU

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca benzer suçlardan 3 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis paranın geriye kalanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

Zeytinburnu, Cezayir, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (3)
İPİNİ KOPARIP GELEN CAHİLİ CÜHELÂLAR: evet memleket yol geçen hanına döndü ipini koparan müslümanıp deyip ne kadar ipsiz sapsız uğursuz dolandırıcı hırsız yabancı uyruklu varsa memleketimizde cirit atıyor, , adamda 9 bin dolar çıkmış 2 günde yemedi ya bu kadar geri kalan parayı ? isteseler bülbül gibi konuştururlar isterse sağır dilsiz olsun
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FB34: Doldurun pislikleri Ülkeme
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MNR: mardinli hemşehrim o kadar parayı niye yanında taşırsın ki
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