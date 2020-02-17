Pantolon siparişi verdi, tayt ve kil maskesi geldi

KOCAELİ'de, bir internet alışveriş sitesinden 5 tanesi 149 TL'ye satılan pantolondan sipariş veren Çağrı Uçar (15), kutunun içinden bir tayt ile yüz maskesi yapımında kullanılan kil toprak çıkınca şoke oldu.

Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan Çağrı Uçar, internet alışveriş sitesinde 5 tanesi 149 TL'ye satılan pantolonlardan sipariş verdi. Siparişi teslim alan Uçar, paketi açtığında 10 TL değerinde bir tayt ve yüz maskesi yapımında kullanılan kil toprak ile karşılaştı. Çağrı'nın olayı anlatması üzerine duruma sinirlenen baba İsmail Tayfun Uçar, pakedi kargo şirketine iade etmek istedi ancak yetkililer bunun mümkün olmadığını söyledi.Kampanyanın yapıldığı sitenin sosyal medya hesabının 260 bin kişi tarafından takip edildiğini belirten Çağrı Uçar, bu nedenle güven duyduğunu ancak başka insanların dolandırılmaması için şikayetçi olacağını belirtti.